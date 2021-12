Assegno nucleo familiare con 3 minori: domande entro il 31 gennaio 2022

Il Settore Servizi Sociali, visto l’art. 65 della Legge n. 448/1998 e successive modificazioni, vista la circolare INPS n. 36 del 24/02/2021 e vista la comunicazione del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia (G.U. n. 36 del 12/02/2021), rende noto che è possibile inoltrare domanda per l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori per l’anno 2021.

A CHI È RIVOLTO

Nuclei familiari con almeno tre figli minori residenti nel comune di Barletta:

composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea; composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornati di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo; composti da cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria; composti da cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della Legge 6/08/2013 n. 97 e circolare INPS N. 5 del 15/01/2014); con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l’assegno (per l’anno 2021 pari a 8.788,99);

L’importo dell’assegno è corrisposto:

- in misura intera, pari ad € 145,14= mensili, per un totale di € 1.886,82 (DPCM n. 159/2013 art. 13 e Circolare INPS n.171/2014);

- in misura ridotta, in relazione al numero dei mesi cui si ha diritto e al reddito.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Si comunica che dalle ore 10:00 di martedì 14 Dicembre 2021 fino alle ore 23:59 di lunedì 31 Gennaio 2022 si potranno presentare le domande on line per l’assegno per il Nucleo Familiare con almeno 3 figli minori.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online su apposito modulo predisposto utilizzando il seguente link: https://serviziadomanda.resettami.it/barletta. I richiedenti potranno avvalersi del supporto dell’ufficio dei Servizi Sociali, previo appuntamento chiamando uno dei seguenti numeri di telefono:0883/516743 – 0883/516734 – 0883/516758 - E-mail: segretariatosociale@comune.barletta.bt.it

All’istanza on line va allegata la seguente documentazione secondo quando previsto dalla domanda telematica:

1.Ricevuta attestante la presentazione della DSU o attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza;

2. copia leggibile di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità;

3. carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

4. permesso di soggiorno per asilo politico o per protezione sussidiaria.

Sulle dichiarazioni prodotte saranno effettuati i controlli come per legge e che le dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi del DPR n. 445/2000.