Festività natalizie, a Barletta mercati rinviati al 26 dicembre e 2 gennaio

Il mercato settimanale del sabato e i mercati rionali del 25 dicembre 2021 e del 1° gennaio 2022, giornate coincidenti con le ricorrenze del Natale e del Capodanno, saranno posticipati all’indomani, rispettivamente il 26 dicembre e il 2 gennaio. Lo stabilisce un’Ordinanza emanata ieri dal Commissario Straordinario, Francesco Alecci.

Il provvedimento, accogliendo le specifiche proposte presentate all’Ente civico dalle Associazioni di Categoria, intende dare impulso all’attività economica in considerazione della particolare congiuntura determinata dalla pandemia.

In proposito, a sostegno della regolarità e nel rispetto dei contratti collettivi dei lavoratori interessati, l’ordinanza invita ad osservare tutte le prescrizioni previste dalle linee guida in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché, in generale, “le modalità e il consueto orario di svolgimento dei mercati”.