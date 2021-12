Bar.S.A., potenziato il servizio di call center

Miglioramento del servizio e progressiva ottimizzazione nella gestione delle richieste: si rinnova il call center di Bar.S.A. È partito da venerdì 10 dicembre il nuovo servizio di call center di Bar.S.A. S.p.A. che vedrà un primo mese di sperimentazione per poi funzionare e pieno regime. Il numero 800 330 433 sarà a disposizione dell’intera cittadinanza per una serie di servizi tra cui: segnalazioni, prenotazione per ritiro di rifiuti ingombranti e varie tipologie di informazioni.

«Abbiamo voluto dare una risposta concreta alle precisazioni giunte da parte dei cittadini sul servizio call center, superando le criticità e iniziando quello che sarà un progressivo potenziamento del servizio destinato a tutti i cittadini di Barletta – è quanto dichiara l’amministratore unico di Bar.S.A. avv. Michele Cianci – Un ammodernamento auspicato che va a beneficio della comunità e che potrà aiutare l’azienda a migliorare l’operato quotidiano: le segnalazioni vengono recepite e inoltrate agli operatori, ed è possibile anche usufruire dei vantaggiosi servizi di ritiro a domicilio degli ingombranti, così da scoraggiare il fenomeno ancora troppo diffuso dell’abbandono selvaggio di questi rifiuti».

Il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.00 alle 13.00.

«Accanto al lavoro quotidiano degli operatori e alla rete di fototrappole, è fondamentale poter contare sulla collaborazione attiva dei cittadini: il call center è un punto d’incontro tra Bar.S.A. e la città, e continueremo a migliorare queste attività anche nei prossimi mesi».