Orienteering, a Barletta grande successo per la giornata dedicata alle scuole

Grande successo per la giornata dedicata alle scuole barlettane e finanziata dall'Assessorato allo Sport della Regione Puglia con la manifestazione "ORIENTEERING LO SPORT PER TUTTI: il territorio come palestra a cielo aperto", che si è svolta sabato mattina 11 dicembre presso Villa Bonelli.

In questa quinta edizione diversi studenti hanno animato la prestigiosa villa barlettana.

Mappa topografica alla mano, voglia di vincere e inclusione sociale: sono stati questi gli ingredienti di questa inedita caccia al tesoro. Una disciplina sportiva nata per proteggere l'ambiente, valorizzare il territorio e tirare fuori le migliori caratteristiche psico-fisiche dei partecipanti.

L’obiettivo della manifestazione è stato quello di comunicare valori, emozioni, attraverso l’aggregazione sociale che lo sport sa creare.

La manifestazione, oltre che essere finanziata dall’Assessorato regionale allo Sport, è stata patrocinata dall’Università degli Studi di Bari, C.I.P. Puglia (Comitato Italiano Paralimpico), FISO Puglia - Federazione Italiana Sport Orientamento, Croce Rossa Italiana.

Sedici le Istituzioni Scolastiche messe in rete ognuna delle quali ha effettuato nella propria città una manifestazione conclusiva e tre le associazioni culturali.

Con l’Orienteering qualsiasi ambiente o territorio cartografato si trasforma in una palestra a cielo aperto, in un’aula didattica; infatti lo strumento di questo gioco sportivo è la mappa cioè la rappresentazione ridotta e simbolica a colori della realtà.

L’ORIENTEERING è un’attività ludico sportiva che si può svolgere a livello competitivo o di semplice escursionismo. Consiste nel muoversi sul terreno, alla ricerca di punti di controllo, in gergo “lanterne”, opportunamente collocati nel territorio, mediante l’uso di una mappa e di una bussola ed il supporto di strumenti culturali quali la capacità di lettura approfondita della carta e l’uso intelligente di tecniche e tattiche di avanzamento e di navigazione.

All’impegno fisico di vario grado, si accompagna sempre un’intensa attività cognitiva.

Si tratta di un’attività formativa e divertente, nella quale la gratificazione deriva più dal fatto di aver in ogni modo completato il percorso e vinto la sfida con il bosco o con il centro storico, che dal mero risultato di classifica.

Lo sport-orientamento è, per eccellenza, lo sport della ( nella) natura. I propri impianti sportivi sono l’AMBIENTE così come si presenta, sia esso di pianura, di montagna, di città. Le carte topografiche, che rappresentano fedelmente il territorio nel quale chi partecipa alle gare si muove, vengono definite PALESTRE VERDI.

L’Orienteering è per eccellenza la disciplina sportiva che avvicina l’uomo alla natura, al suo rispetto, ed alla riscoperta del proprio territorio.