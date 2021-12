Vaccini, la Puglia ha superato la media nazionale su dosi booster

La Puglia, con il 19% del target, ha superato la media nazionale (18%) delle somministrazioni della dose booster a livello complessivo ed e' superiore del 3% rispetto alla media italiana nelle fasce 40-69. Lo comunica la Regione Puglia. "La Puglia - sottolineano dalla Regione - ha il 6% in piu' di copertura rispetto alla media nazionale per la fascia 12-19 anni con ciclo primario completo (1 e 2 dose). Continuano le somministrazioni negli hub e nei centri vaccinali, oltre che per i medici di medicina generale e le farmacie, che non si sono fermate nemmeno nel giorno festivo dell'8 dicembre".