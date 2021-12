ENPA Barletta inaugura murale per i 150 anni dalla fondazione

"Lo avevamo preannunciato lo scorso maggio e, finalmente, possiamo darne comunicazione ufficiale: il murale celebrativo del 150mo anniversario della fondazione di ENPA è diventato realtà!". Lo rendono noto i referenti ENPA di Barletta.

Dopo alcune vicissitudini burocratiche e un lungo e accurato lavoro artistico, a chiusura di questo difficile anno, sarà possibile ammirare l’opera realizzata dall’artista barlettana, prof.ssa Antonella Palmitessa che ha voluto generosamente cogliere la proposta della volontaria ENPA Barletta, prof.ssa Vania Lanfranchi, affinché si potesse rappresentare artisticamente il lungo cammino e la crescita nel tempo della storica associazione che da ben 150 anni si occupa di tutela degli animali.

L’opera è chiaramente un tributo a Giuseppe Garibaldi, l’eroe da tutti conosciuto per aver contribuito a compiere quella che oggi viene ricordata come l'unificazione dell'Italia, ma in pochi sanno che fu sempre Lui l’artefice della costituzione della più antica società zoofila italiana.

Infatti, era l’aprile 1871 quando a Torino Giuseppe Garibaldi, Anna Winter e Timoteo Riboli costituirono la “Società Protettrice degli Animali contro i mali trattamenti che subiscono dai guardiani e dai conducenti”, poi divenuta l’Ente Nazionale Protezione Animali.

Quindi quale modo migliore per celebrare questa ricorrenza e al contempo sensibilizzare l’opinione pubblica, se non attraverso un lavoro artistico che renda omaggio ai tanti volontari che quotidianamente e instancabilmente si adoperano per la tutela e per la cura degli animali?

Inoltre, al valore etico di tale opera si deve aggiungere anche il merito di contribuire in modo singolare all’arricchimento del patrimonio artistico della nostra città grazie alla realizzazione di muralismi urbani di forte impatto estetico ed emotivo.

La Prof.ssa Palmitessa, inoltre, su espressa richiesta della Sezione di Barletta dell’ENPA, ha introdotto nell’opera anche due elementi molto significativi per i volontari della medesima sezione, ma in realtà per tutti i cittadini. Il primo è un omaggio e al tempo stesso un promemoria riferito a quanto accaduto al pinus pinea di oltre 100 anni, detto “Zio Pino”, che sovrastava il ponte ove è stato realizzato il murale prima di essere tristemente abbattuto. Il secondo elemento è rappresentato da un Fratino posatosi su una spalla di Garibaldi, quasi a sussurrare all’orecchio dell’eroe dei due mondi l’impegno che negli ultimi anni i volontari di ENPA Barletta, assieme quelli di Legambiente Barletta, hanno profuso per la tutela della nidificazione sul nostro litorale di questo piccolo volatile a rischio di estinzione.

Il murale verrà ufficialmente presentato, presso il muro perimetrale del sottopasso di via Alvisi a Barletta, domenica 12 dicembre 2021 alle ore 11.00; allo scoprimento dello stesso seguirà un ringraziamento ufficiale all’artista prof.ssa Antonella Palmitessa che, a titolo completamente gratuito, ha donato alla città un’altra delle sue opere.

Interverranno, oltre al direttivo locale della Sezione di Barletta dell’E.N.P.A., la promotrice dell’iniziativa prof.ssa Vania Lanfranchi, nonché gli altri volontari, i sostenitori dell’associazione ed i cittadini che vorranno partecipare; naturalmente nel rispetto delle vigenti normative anti-covid.