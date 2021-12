Natale 2021 senza eventi, Barletta Ricettiva: "Individualismo e mancata programmazione, fa male"

Siamo nel periodo più bello dell'anno. Purtroppo lo viviamo per il secondo anno consecutivo in un clima diverso a causa della pandemia che ha sconvolto il nostro mondo e modo di vivere.

Diversamente dallo scorso anno, qualche segno di speranza si intravede grazie alla scienza.

Molte città si sono attrezzate per ripartire e mettere in moto l'economia che ha subito un duro colpo.

Molte città hanno già da ottobre annunciato gli eventi natalizi o talune hanno addobbato i propri borghi, così da attirare turisti da ogni dove, e tutto in massima sicurezza.

Sarà per la mancata amministrazione comunale, sarà anche per il forte individualismo di categoria, ma una cosa ha sempre caratterizzato la nostra città: la mancanza di programmazione e ciò ci penalizza fortemente!

Città a noi vicine, già da ottobre sponsorizzavano eventi o invitavano a visitare i propri borghi in chiave natalizia.

Così come avverrà già da febbraio con le associazioni di categorie o le amministrazioni che collaboreranno per eventi pasquali... Mentre noi qualche giorno prima non sapremo dire se si svolgeranno gli storici e tradizionali riti della settimana santa. E così sarà in estate con annunci di eventi pubblici o dei privati pubblicati a fine giugno, mentre zone a noi vicine li avranno già attirato una parte di turisti e a noi non resterà che elemosinare coloro che non saranno riusciti a prenotare dove il richiamo turistico è forte.

Vedere un centro storico o un centro cittadino, nonostante qualche luccichio di luce, spoglio e privo di iniziative, in una città come Barletta, cornice ideale che ben si presta a queste ed altre iniziative, fa male.

Troppo individualismo che si mescola a una stesura importante di iniziative e programmazione, ci lascia attaccati al palo mentre altre realtà corrono.

Il Presidente Associazione Barletta Ricettiva

Raffaele Rizzi