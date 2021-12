Ai.Bi., a Barletta incontri post adozione "Nuove Famiglie"

La Fondazione Ai.Bi. territoriale invita alla partecipazione ai Gruppi Post-Adozione “Nuove Famiglie”, nel compito della fase post adozione

"Attraverso 6 incontri – si legge in un comunicato Ai.Bi. - organizzati in coordinamento con Fondazione Ai.Bi. Amici dei Bambini, si attiverà il confronto in gruppo di famiglie che vivono la stessa esperienza con il supporto di un'esperta psicologa su temi riguardanti la genitorialità adottiva. I gruppi saranno dinamici, attivabili in maniera eterogenea. Gli incontri partiranno presumibilmente nel mese di gennaio 2022 e avranno una cadenza mensile, o di sabato o di domenica pomeriggio e avranno la durata di 2 ore l'uno. Gli incontri si svolgeranno sia in presenza, per le coppie più vicine alla zona di Barletta, presso il Santuario Maria S.S. dello Sterpeto, sia online su piattaforma zoom per quelle più lontane; ogni gruppo, per essere attivato, dovrà avere come numero minimo di iscritti 5 coppie".

Per gli incontri in presenza: necessario greenpass che verrà di volta in volta controllato, mascherina e distanziamento nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Non sarà possibile alternarsi nei due gruppi: se si inizia in presenza si prosegue in presenza e viceversa online. Costo del percorso: 200€ a coppia. Numero minimo coppie partecipanti: 5. Tutte le attività formative sono erogate e fatturate da Fondazione Ai.Bi., Ente commerciale senza scopo di lucro.

La richiesta di partecipazione va inoltrata entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2021 alla mail barletta@aibi.it

Seguirà modulo di adesione con coordinate per la conferma di partecipazione.

Info. Dott.ssa Floriana Canfora, Responsabile Sede Puglia Ai.Bi., Barletta, Viale del Santuario n.13 - 379.1451868- barletta@aibi.it