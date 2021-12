Nuovi alberi nel parco Mennea a cura del Lions Club Barletta Host

Il Lions Club Barletta Host, in prosecuzione della Festa dell'Albero, ricorrenza istituita da Legambiente che si celebra ogni anno per rimarcare l’indispensabile contributo alla vita dato dagli alberi, sabato 4 dicembre dalle ore 9:30 procederà nell’area verde gestita dal Circolo Legambiente di Barletta presso il Parco Mennea sulla litoranea di Ponente alla piantumazione di nuovi alberi donati dal Lions Club.

Sarà una giornata dedicata ai temi ambientali e all’inclusione con la partecipazione dei giovani Soci del Leo Club Barletta e dei ragazzi autistici della cooperativa sociale WorkAut, che prenderanno parte in maniera attiva al service contribuendo, con la loro opera manuale, a migliorare l’aspetto del parco, sistemando e tinteggiando alcune panchine rovinate.

A livello mondiale, obiettivo strategico dei Lions è la sostenibilità ambientale che protegge e recupera l’ambiente per il benessere di tutte le Comunità, fermamente convinti che la difesa delle risorse naturali migliora la qualità della vita oltre a favorire il coinvolgimento delle stesse Comunità locali.

In tale ottica il Lions Club Barletta Host, che opera sin dal 1959 per rispondere ai bisogni della Comunità locale, ha coinvolto le altre Associazioni che operano sul territorio, proprio per rafforzare il legame tra la Comunità e l’Ambiente.