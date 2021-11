"Con noi, scegli la vita": iniziativa di distribuzione abbigliamento e prodotti per neonati

Il Comitato Progetto Uomo, Organizzazione di Volontariato (O.d.V.) per la tutela della vita umana dal suo inizio al termine naturale e della famiglia naturale fondata sul matrimonio, in occasione dell’approssimarsi del Santo Natale, organizza per sabato 4 dicembre 2021, presso la Parrocchia “San Giovanni Apostolo” in via delle Querce – zona Barberini, l’iniziativa "CON NOI, SCEGLI LA VITA".



Essa consiste nella DISTRIBUZIONE DI ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI PER NEONATI 0/12 MESI, a cui possono accedere tutte le gestanti, le mamme e i papà con neonati fino a 12 mesi, residenti nella città di Barletta e con ISEE fino a 12.000 euro.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi al numero 348 04 59 717, entro giovedì 2 dicembre 2021.



Il Comitato Progetto Uomo è una Organizzazione di Volontariato (O.d.V.), presente nella città di Barletta dal gennaio 2010. Svolge attività formative ed assistenziali per gestanti e famiglie affinché, anche se in situazione di disagio socio-economico, possano accogliere i bambini già chiamati alla vita. Sostiene la cultura della vita umana e della famiglia naturale, rivolgendosi a tutte le mamme e i papà senza alcuna distinzione di razza, lingua, religione, nazionalità. Attualmente, la sua sede operativa è ospitata presso la Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria”.