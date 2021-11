L'Ambulatorio Popolare cresce: inaugurazione della seconda sede

"Finalmente abbiamo completato l’allestimento della nostra nuova, seconda sede in Via Manfredi n 7 : eccola nelle foto con il nostro Akira sempre presente.

Qui svolgeremo la distribuzione alimentare, degli indumenti, dei pannoloni, pannolini, assorbenti, prodotti per l’igiene personale e della casa, liberando nuovi spazi in piazza Plebiscito n. 16 destinati ad altre attività mutualistiche tra cui il doposcuola e l’Università popolare". Lo rende noto il presidente, Cosimo Matteucci.

"Inaugureremo il nostro nuovo locale il prossimo lunedi 29 novembre alle ore 19:30, con un piccola festa popolare per la quale, come sempre, abbiamo bisogno di voi, del vostro aiuto, della vostra solidarietà.

Stiamo infatti raccogliendo bibite, patatine, noccioline, focacce, salatini, dolci, pasticcini e tutto ciò che può servire compresa qualche bottiglia di spumante. Chiunque volesse farne donazione può farne consegna presso le nostre sedi in piazza Plebiscito n. 16 e in via Manfredi n. 7, lunedi dalle 10:30 alle 12:30 o anche durante la festa stessa.