La Via della Felicità, proseguono le iniziative di raccolta rifiuti sulla litoranea di levante

Domenica 28 novembre i volontari de La Via della Felicità si incontreranno a Foggia alle ore 10:30 in via Einaudi al parcheggio del supermercato (Ex Eurospin) e a Barletta alle ore 9:30 al Bar Levante nei pressi del Braccio di Levante.

Tutto è iniziato con una prima uscita di alcuni cittadini pugliesi che desideravano prendersi cura delle aree verdi della propria città con una raccolta dei rifiuti abbandonati tra aiuole, litoranea, parchi e strade.

Una soddisfazione: numerosi cittadini si sono avvicinati ai volontari per complimentarsi e chiedere di essere coinvolti e partecipare a future operazioni di pulizia.

Detto fatto: ormai a Barletta da anni continua l’iniziativa sulla litoranea, dove qualche giorno fa è avvenuta anche una segnalazione da parte di un cittadino. A Foggia, invece, l’attività è partita da qualche mese ma già si è creato un gruppo di 20 persone.

Chiunque voglia essere d’aiuto è ben accetto; servono guanti tanta buona volontà. Tutto la restante attrezzatura verrà consegnata dai volontari al luogo di ritrovo.

Tutti insieme possiamo educarci al rispetto per il nostro ambiente.