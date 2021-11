Claudio Lasala, in sua memoria verrà piantato un melograno al C.A.Gi.

In memoria di Claudio Lasala, vittima di un efferato omicidio che ha scosso profondamente la Comunità locale, alle ore 16 di domani, 18 novembre, sarà piantato un albero di melograno presso la sede del C.A.Gi., il Centro Aperto Polivalente per Minori di Barletta, in piazza XIII Febbraio 1503.

Il Settore municipale Servizi Sociali ha inteso così accogliere e dare concreto seguito alla richiesta, formulata dai giovani del Centro, di celebrare con un simbolico gesto il valore assoluto e il rispetto della vita così atrocemente oltraggiati.

Alla cerimonia, che coinvolgerà gli operatori ed i frequentatori del centro medesimo, parteciperanno il Commissario Straordinario Francesco Alecci e la Dirigente del Settore Servizi Sociali Caterina Navach.

Nel condividere questo slancio è volontà dell’Amministrazione locale trasfondere un invito alla responsabilizzazione collettiva, sottolineando che violenza e disagio giovanile sono fronti aperti su cui occorre impegnarsi nel rispetto della legalità e dei princìpi costituzionali che sostanziano il costante operato delle Istituzioni territoriali.