Trasformare idee in realtà: Ambulatorio popolare lancia Ufficio di progettazione

Abbiamo voglia di rendere il mondo in cui viviamo, un posto migliore, ma per farlo ci serve un piano e una ciurma motivata e capace.

Negli ultimi anni le nostre organizzazioni hanno cooperato nella realizzazione di progetti di innovazione sociale, rigenerazione urbana e promozione culturale, consolidando una rete mutualistica attiva tra Trani e Barletta, grazie al lavoro cooperativo dei nostri esperti è stato possibile partecipare e vincere diversi bandi pubblici. Ora crediamo sia maturo il tempo per istituire un vero ufficio di progettazione partecipata al servizio del territorio, offrendo a singoli, organizzazioni del terzo settori ed enti pubblici uno strumento che possa trasformare le idee in progetti e i progetti in risposte ai bisogni culturali e sociali del territorio e che supporti nelle pratiche burocratiche i tanti ETS, ma per fare ciò ci serve il tuo aiuto!



Cerchiamo chi voglia occuparsi di:

progettazione ambientale, sociale e culturale

grafica e marketing

comunicazione e social media

segreteria e amministrazione

contabilità e rendicontazione



Le sedi operative saranno attivate presso il Laboratorio Culturale “ArkadiHUB” di Trani in via Nigrò 18 e l’Ambulatorio Popolare di Barletta - OdV in Piazza Plebiscito n. 16.

Per info e contatti:

- Barletta: Cosimo D. Matteucci 3276992552

- Trani: Vincenzo Di Cugno 3493802515

Legambiente Trani

Ambulatorio popolare di Barletta - OdV

Sportello Internazionale Giovani

ESC Trani

ArkadiHub

Il colore degli anni - OdV

Onda. Movimento Danza