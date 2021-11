Giornata Diocesana della Gioventù, incontro a Trani

Sabato 20 novembre 2021, a Trani, presso l’Auditorium della Parrocchia San Magno, si terrà un incontro dei giovani dai 14 ai 18 anni per celebrare la “Giornata Diocesana della Gioventù”.

«La pastorale giovanile diocesana - scrivono Don Claudio Maino, responsabile della pastorale giovanile diocesana, e l’equipe diocesana di Pastorale Giovanile, in una comunicazione alla diocesi - può finalmente tornare ad invitare tutti i giovani e ragazzi a ritrovarsi per celebrare insieme la Giornata Diocesana della Gioventù. Papa Francesco ha voluto spostare la GMG, vissuta a livello locale, che dunque da quest'anno non sarà più la Domenica delle Palme ma bensì la Domenica di Cristo Re. L'appuntamento per noi sarà quindi sabato 20 novembre ore 20.00 presso l'auditorium della parrocchia San Magno in Trani. Il momento, vissuto assieme all'Arcivescovo, sarà arricchito anche della testimonianza di Luca Fortunato, giovane della nostra diocesi impegnato a Chieti nella comunità "Giovanni XXIII"».

«Abbiamo pensato (per ragioni numeriche ancora dovute alle restrizioni) - si legge ancora nella comunicazione - di invitare in modo particolare gli adolescenti (tra i 14 e i 18 anni) eventualmente accompagnati dai loro educatori giovani. Per tutti i giovani (dai 18 ai 30), invece, l'appuntamento sarà nella prima domenica di Avvento (28 novembre), presso il Seminario di Bisceglie, per il consueto ritiro che apre il tempo liturgico dell'attesa, vissuto assieme all'Azione Cattolica».

Obbligatorio per la partecipazione il GREEN PASS e l'uso della mascherina.