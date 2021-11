Giornata violenza contro le donne, un'iniziativa in anteprima al C.A.Gi.

Il Settore comunale Servizi Sociali si appresta a definire il calendario degli eventi tesi a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle anacronistiche diversità di genere in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, istituita il 25 novembre.

Un significativo prologo ai momenti di riflessione promossi dall’Amministrazione comunale è rappresentato dall’iniziativa “Il C.A.Gi. contro la violenza”, programmata alle ore 18 di lunedì prossimo, 15 novembre, presso il Centro Aperto Polivalente per Minori (C.A.Gi.), in piazza XIII Febbraio 1503. L’incontro, presieduto dalle referenti dell’“Osservatorio Giulia e Rossella” - Centro Antiviolenza di Barletta, coinvolgerà gli operatori ed i frequentatori del Centro medesimo.

Come recentemente diramato, per il corrente mese è volontà della locale Amministrazione celebrare la ricorrenza in argomento sostenendo una serie di proposte che, d’intesa con altri Enti e/o Associazioni, richiamino il valore di una rinnovata coscienza collettiva sull’uguaglianza dei diritti tra sessi, puntando tra l’altro alla rimozione dei pregiudizi sulla presenza femminile nelle realtà professionali. Il calendario generale degli appuntamenti tematici sarà a breve ultimato nella sua facies e annunciato.