Aree dismesse, approvate linee d'indirizzo per usi temporanei

In data odierna, con i poteri del Consiglio comunale, il Commissario prefettizio Francesco Alecci ha approvato la delibera concernente le linee d’indirizzo per l’attivazione degli usi temporanei nel territorio comunale.

Per uso temporaneo si intende l’utilizzo di aree dismesse (spazi aperti, terreni, edifici, di proprietà pubblica o privata, non utilizzati in quanto non più funzionali all’attività precedentemente insediata) per un periodo di tempo limitato e la realizzazione di iniziative di interesse pubblico. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. Le linee d’indirizzo prevedono che: