Omicidio Claudio, un coetaneo: "Sognava divisa, onorarlo con più assunzioni forze dell'ordine"

Pubblichiamo la lettera aperta, con appello alle istituzioni, di un coetaneo di Claudio Lasala, il 24enne ucciso a Barletta per futili motivi all'uscita da un locale la notte del 30 ottobre scorso.

"Gentile redazione,

sono un giovane, come Claudio. Proprio come lui inseguo da anni il sogno di una divisa.

Non ho avuto il piacere di conoscere lo sfortunato Claudio, ma ne ho apprezzato il coraggio di non piegarsi alla sopraffazione e all'arroganza.

Fatta questa doverosa premessa, cercherò di essere conciso.

Come lamentato da amministratori locali e non, da uomini delle istituzioni, ma anche da organi verticisti di forze di polizia preposti al controllo del territorio, vi è una carenza importante di uomini e donne nei loro organici.

Addirittura ascoltavo qualche giorno fa, che nel foggiano, in una zona a noi vicina i c.d. Reali siti, ovvero i Comuni di Ordona, Carapelle, Orta Nova, Stornara e Stornarella, vi è un'assenza totale dei corpi di polizia locale.

Non sarà una fredda telecamera a circuito chiuso delle nostre città (che possono attingere per installarle nelle città da importanti fondi della Regione) a scoraggiare un atto delittuoso, che magari prima verrà consumato, a fermare la spirale di violenza che sta inghiottendo la nostra Regione.

Durante questa maledetta pandemia, abbiamo visto che il sistema sanitario cronicamente a corto di personale, ha assunto tanti medici, infermieri e oss per fronteggiare l'emergenza e per dare dare manforte al personale ospedaliero giornalmente impiegato nelle corsie dei nostri ospedali.

Anche nelle nostre strade servono donne e uomini retti, a cui oltremodo si darà un lavoro, a dare sicurezza, e ad essere da deterrente per un gesto compiuto da qualche balordo.

Mi rivolgo dunque, ora, a chi di dovere soprattutto a chi è vicino alle nostre realtà ovvero ai tre senatori del nostro territorio, al presidente della regione e della provincia, ai consiglieri regionali e ai sindaci: ascoltate la gente che vive le nostre strade e che lamenta la scarsa presenza di donne e uomini in divisa,

ascoltate gli organi verticisti delle forze di polizia che lamentano ranghi ridotti, ora è il momento di compiere un atto di grande coraggio per il nostro territorio, assumete gente volenterosa nei corpi di polizia locale che sono seriamente ridotti all'osso.

Darete lavoro a giovani, il che è tutto dire, che daranno un serio contributo alla nostra società seriamente provata.

Così seriamente avrete dato lustro a Claudio, che si rivedrà dal Cielo dove ora vive, in tanti giovani in divisa lungo le strade dei nostri territori abbandonati.

Quella divisa che lui ha sognato.

Il seme gettato dal contadino e morto nel terreno, allora sì che avrà dato frutto. Un frutto buono e dolce.

Il domani è ora!

Vincenzo"