Giornata mondiale del Diabete, service Lions Barletta sulla prevenzione

Il 14 novembre, in occasione della Giornata mondiale del Diabete, si svolgerà a Barletta il Service LIONS sulla prevenzione del diabete “Aumenta la dolcezza nella tua vita non nel tuo sangue”.

A partire dalle ore 10, presso l’oratorio della parrocchia S Lucia, i soci Lions e Leo saranno a disposizione per fare opera di prevenzione attraverso la somministrazione gratuita di un questionario scientifico, molto semplice, validato a livello internazionale, allo scopo di stimare il rischio di sviluppare diabete mellito tipo II nei prossimi anni.

Il diabete è un'epidemia globale che colpisce un sempre maggior numero di uomini, donne e bambini di tutto il mondo e può condurre a complicazioni al cuore, ai vasi sanguigni, agli occhi, ai reni, al sistema nervoso e ai denti. Nei paesi industrializzati il diabete è la principale causa delle malattie cardiovascolari, della cecità, dell'insufficienza renale e dell'amputazione degli arti inferiori.

Circa 463 milioni di persone sono affette da diabete e si prevede che, entro il 2045, saranno circa 700 milioni. La prevenzione è un'arma fondamentale ed estremamente efficace per contrastare l'insorgenza di questa patologia. Un adulto su 11 ha il diabete, un adulto su 2 con diabete non sa di essere diabetico! Istruire e aumentare la sensibilizzazione sul diabete può fare la differenza. Unisciti alla lotta e trova il tempo per combattere contro il diabete.