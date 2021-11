Claudio Lasala,il disagio giovanile chiama in causa tutti i genitori: "Se mi vuoi bene, dimmi di no"

Non entro in merito a quanto già detto e alla futilità dei contenuti che poi diventano dramma, quindi la futilità non ha più senso e diventa allarme sociale.

L'allarme sociale non è solo ciò che diventa visibile, ma tutti i piccoli affluenti di comportamenti che vengono ignorati e sminuiti. Si prenda ad esempio il bullismo così pesante e permeante nei contesti scolastici, nelle micro culture familiari, omertose e tolleranti del tutto.

Un figlio è figlio di un percorso culturale che si tramanda.

Oggi Barletta, ieri Andria, domani un altro paese, nessuno è esente ed escluso dal preoccuparsi.

Non continuiamo a delegare alle forze dell'ordine funzioni educative, i padri e le madri sono nelle famiglie di ognuno, non in caserma individuata nella figura del maresciallo prescrittivo. La socializzazione ha inizio nella famiglia ed è in questa che si apprendono le regole sociali, la modalità di interazione con l’alterità e i confini. In questo contesto i genitori devono insegnare che la parola NO non corrisponde ad un rifiuto ma piuttosto ad una strutturazione di confini entro cui è possibile agire. Il no è un’occasione di confronto e di crescita, in cui apprendere che gli impulsi non possono sempre essere soddisfatti. I figli si nutrono di ciò che vedono, dei nostri gesti e delle nostre parole. Dovremmo insegnare loro la gentilezza, la delicatezza,la generosità, il rispetto per la diversità, l'umiltà, incoraggiandoli sempre a vivere di questo e non di prepotenza. È necessario riprendersi la responsabilità di questi contenuti educativi evitando di delegarli alle istituzioni.

Non sono efficaci le conferenze senza azioni che ne conseguono e senza un regolamento che protegge ogni figura che sia portatrice di buoni esempi.

La scuola è sempre in prima linea, ma ricordo che ogni istituzione non è e non può essere la famiglia, o meglio la famiglia sostitutiva.

Diamo tutto, non facciamo mancare nulla di materiale ma non sappiamo più riconoscere l'onestà come valore e come tale testimoniarlo. La politica, la scuola, le istituzioni sono un esempio, non un discorso senza testimonianza.

Passa un concetto, se sei rispettoso e onesto non arrivi da nessuna parte, devi piuttosto essere uno che si impone e prevarica. Tanto succede anche per una città come Barletta, che oggi piange Claudio, ma domani piangerà ancora? Magari esulteremo ancora per aver ottenuto o vinto, non con onestà ma prevaricando e quindi sottraendo anche opportunità a chi merita senza prevaricare. Non ci perdoneremo mai per aver perso Claudio, ma non dovremmo perdonarci neanche per non aver guidato amorevolmente chi ha impugnato quell'arma

Penso che il vivere sia anche un contenuto di qualità della vita e soprattutto che abbia l’obiettivo di fidarsi del vicino, non di temerlo.

Siamo in una società Borderline che nega le regole, le mette in discussione, le cambia facendole diventare zona franca del “tutto è possibile, non esistono conseguenze”, anzi una società che rinforza chi è capace di trarre vantaggi personali a scapito della collettività.

Si dice sì, ma vuol dire forse sì, si dice no, ma vuol dire sì, una comunicazione senza il rispetto delle regole della comunicazione.

Il sano buon senso va oltre le letture di ogni esperto, perché esser esperti significa condividere una esperienza, magari sbagliare senza la volontà di sbagliare. Dare forza alle regole non significa reprimere, ma fare ordine e chiarezza, e pessimi esempi nelle istituzioni non generano buoni esempi nella prossimità della gente semplice che magari si identifica in modelli sbagliati.

Tutti in discussione sì, ma ognuno lo sia nel suo tratto, non si delega la genitorialità a nessuno, la si agisce o altrimenti diventiamo complici collusi.

Dove sono i nostri figli, cosa fanno, con chi si accompagnano quando sono fuori? Questo non può essere delegato a nessuno, deve essere agito da genitori non complici, ma coinvolti nel dare il meglio.

Il disagio aumenta dove diminuisce la fiducia, e dove i valori si sciolgono nel mare del qualunquismo. Il pensiero magico del “qualcuno farà per noi meglio” deve essere sostituito dal mettersi in gioco come protagonista non come comparsa.

Aumentano attacchi di panico, ansia e disturbi di personalità e gli eserciti, anche di psicologi, non basteranno mai.

Un vecchio libro si intitola "Se mi vuoi bene, dimmi di no". I nostri figli ce lo chiedono con gli occhi, con i loro capricci, con i loro sbagli. Farlo, per noi genitori, è diventato difficile anche quando la pancia e la testa ci dicono che è necessario.

Dott. Saverio Costantino, Psicologo-Psicoterapeuta

Dott.ssa Elena Lorusso, Psicologa-Psicoterapeuta