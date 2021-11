Giornata Violenza contro le Donne, iniziative a Barletta: proposte

Il Settore comunale Servizi Sociali, approssimandosi la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, prevista per il 25 novembre, per il secondo anno consecutivo vuole celebrare la ricorrenza puntando ad abbattere il metaforico soffitto di vetro riflettente le distinzioni di genere, vero e proprio retaggio patriarcale.

Al fine di diffondere una più appropriata consapevolezza degli orizzonti parzialmente o totalmente negati alla figura femminile nel panorama della società attuale, il Settore intende sostenere una serie di iniziative che, unitamente alla “Biblioteca di genere”, alla celebrazione dell’Equal Pay Day, alla campagna “Posto Occupato” e alla mostra “Violate” a cura di Maria Andaloro, già poste in essere o in fase di perfezionamento, possano offrire un ulteriore, significativo impulso per contrastare i fenomeni discriminatori.

Coinvolgendo Enti, Istituzioni e Associazioni, l’Amministrazione intende pertanto elaborare un calendario congiunto di iniziative o eventi che si terranno durante il corrente novembre, da promuovere attraverso le pagine web del Comune di Barletta e canalizzare via e-mail ad ampio raggio per incrementare consenso e partecipazione.

Il Settore invita i soggetti interessati a fornire le seguenti informazioni:

titolo, luogo e data di svolgimento dell’iniziativa da inserire in calendario;

modalità di svolgimento (in presenza, in collegamento on line o entrambe);

i link afferenti pagine web, facebook, ecc. dell’Ente/Istituzione/Associazione da indicare come riferimento prioritario per gli approfondimenti sull’evento;

ove presente, la locandina in formato light.

Le informazioni devono essere inviate entro il 15 novembre 2021 all’indirizzo PEC: dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it