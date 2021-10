Ambulatorio Popolare cerca maestri, prof e volontari per ripetizioni scolastiche

Finalmente siamo in condizione di poter riaprire il nostro doposcuola e anche l’Università popolare.

L’affitto dei nuovi locali in via Manfredi n. 7, grazie anche alla risorse provenienti dalle donazioni e dalle vendite del libro Nessuno resti indietro , ci ha consentito di recuperare nuovi spazi nella nostra sede in piazza Plebiscito n. 16 da poter dedicare a questi progetti nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale e dei vigenti protocolli sanitari anticovid.

L'Ambulatorio, come ormai tutte e tutti sanno, è una struttura mutualistica finalizzata ad aiutare, gratuitamente, le persone più povere della città a soddisfare anche i propri bisogni informativi e culturali, proprio perché la conoscenza e la formazione di una coscienza critica sono fondamentali per emanciparsi, maturare una coscienza critica, e migliorare le proprie condizioni di vita.

Siamo anche convinti che la cultura sia lo strumento migliore per favorire l'integrazione sociale delle famiglie migranti e dei loro bambini, ed è per questo motivo che la nostra scuola è aperta a tutti i bambini, senza alcuna distinzione tra loro, così come è aperta a tutti l'Università popolare, anch’essa in fase di riattivazione: la cultura fa bene a tutti, fa stare insieme, fa vivere meglio.

Come sempre, però, l'Ambulatorio ha bisogno di voi perchè sono veramente tante le famiglie che chiedono supporto e assistenza scolastica per i propri figli, e noi da soli non ce la facciamo a soddisfare le loro richieste di aiuto, nonostante l'impegno straordinario di tutte le nostre volontarie e volontari, che ad oggi sono riusciti nella grande impresa di riaprire il doposcuola dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:00

Ed ecco il nostro appello a voi tutte e tutti, a quelle maestre, a quei professori e a tutti coloro che volessero aiutarci nell'assistenza scolastica: chiunque volesse partecipare a questo progetto può contattare Rosa a questo numero telefonico 347 656 9576, anche tramite whatsapp.

Chiediamo la massima condivisione di questo post e di questa notizia, in modo da poter raggiungere quante più persone possibile.

Grazie mille.