OSS precari ASL BT, "fine rapporto di lavoro" il 31 ottobre: la denuncia

"Buongiorno, siamo gli OSS precari della Asl Bat. E' mai possibile che non si dà fiato a quello che sta succedendo per noi OSS, che stiamo lavorando con un contratto scaduto al 30/09/2021 ed attualmente, senza aver firmato nulla, abbiamo avuto una proroga virtuale ed a voce per lavorare fino al 31/10/2021….la cosa più assurda è che nel cedolino paga ci hanno scritto "fine rapporto di lavoro 31/10/2021", ed attualmente la Direzione Generale non si esprime sul nostro futuro, se dobbiamo da lunedì 1° novembre continuare a lavorare oppure no….c’è un silenzio assurdo ed assordante che ci preoccupa". La segnalazione dell'anomalia arriva dal portavoce di un gruppo di OSS della ASL BT con contratto a termine prorogato ma in scadenza domani.

"La Direzione ancora oggi, 30/10/2021 alle ore 08:15, non dà info in merito, dopo che ci ha fatto lavorare per tutto il mese di ottobre con un contratto scaduto a settembre 2021 e senza aver firmato nulla, avendoci comunicato che dal 1° ottobre potevamo lavorare, senza soluzione di continuità, e senza che sia stata formulata una scadenza…a nostra insaputa e senza aver firmato nulla ci siamo ritrovati nelle busta paga di ottobre (c.m.) la dicitura “data fine rapporto“ 31/10/2021. Si dicono tante cose: che ci sarà una proroga al 31/12, che non ci sarà , che alcuni OSS che arrivano alla stabilizzazione saranno stabilizzati, dopo qualche ora il contrario e cioè che non saranno stabilizzati…siamo arrivati ai limiti del ridicolo, e la regione Puglia non si scomoda affatto per risolvere il problema….fatto sta che noi OSS, da settembre, siamo sul limite di una crisi di nervi e ci stanno portando alla rovina psicologica…si dice che la vita è dura e ci sono sempre ostacoli ….ma chi li crea gli ostacoli si deve pur assumere le proprie responsabilità".

Questa la denuncia, ci auguriamo giungano a breve i chiarimenti della ASL BT.