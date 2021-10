RED, avviso pubblico comunale per Enti disponibili ad accordi di collaborazione

Al via l’Avviso di Manifestazione di interesse per gli Enti del Terzo Settore disponibili a stipulare “Accordi di collaborazione” finalizzati a condividere, definire e realizzare azioni di supporto specialistico in favore dei cittadini destinatari finali del ReD, il Reddito di Dignità. Tali azioni saranno finanziate a valere sulle risorse del P.O. Puglia FESR – FSE 2014-2020 Asse IX Azione 9.1-9.4, nell’ambito della Misura RED 3.0.

Possono candidare proposte progettuali gli Enti del Terzo settore, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (Codice del Terzo settore), quali Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali e Fondazioni, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) o, nelle more, in uno dei registri attualmente previsti ex art. 101 D. Lgs. 117/17 ed aventi sede operativa nel Comune di Barletta. I progetti dovranno essere realizzati in riferimento ad una delle tre direttrici di azioni e attività individuate nel Piano operativo sottoscritto e condiviso con gli Enti del Terzo Settore e descritte dettagliatamente nell’avviso pubblico.

La finalità generale delle azioni è quella di qualificare la fase di presa in carico dei beneficiari del Reddito di Dignità e dei componenti dei loro nuclei familiari ed accrescere l’efficacia dei percorsi di inclusione sociale a loro rivolti. Gli specifici obiettivi e le attività da realizzare devono essere attinenti a quanto previsto dall’avviso per ciascuna direttrice di riferimento scelta. L'istanza ed i relativi allegati da parte degli Enti interessati dovranno pervenire, entro le ore 23.59 del 17 Novembre 2021, al seguente indirizzo PEC: dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it.

All’esito delle fasi di istruttoria e valutazione, sarà creato un elenco degli Enti ammessi. Le istanze di adesione pervenute successivamente al termine indicato saranno comunque valutate entro trenta giorni lavorativi dalla loro presentazione, essendo previsto l’aggiornamento bimestrale dell’elenco fino ad esaurimento delle risorse disponibili.