"Il Natale a Barletta riparte", assemblea di quartiere nella parrocchia Buon Pastore

Il Natale 2021 a Barletta riparte dal Quartiere Medaglie d’Oro: assemblea di preparazione nella parrocchia Buon Pastore lunedì 25 ottobre alle 17.

E’ l’intero quartiere a prendere fin d’ora l’iniziativa come importante momento di coesione sociale post pandemia e di rilancio a cominciare dalle festività dicembre - inizio gennaio: ma lanciando proposte innovative per ridare… ossigeno ad un rione che si sente tagliato fuori dal resto della città. E’ il cantiere per la soppressione del vicino passaggio a livello di Via Andria, con relativa inversione dei sensi di marcia veicolari, ad aver destato l’impressione nei residenti (ed in qualcuno perfino la certezza) che la collaterale chiusura di numerosi negozi stia lentamente ma sempre più progressivamente abbassando il livello di vivibilità rionale.

Ecco dunque, a cura del Gruppo di lavoro spontaneamente creatosi, diffondere in queste ore, un INVITO ALL’ASSEMBLEA DI QUARTIERE nei seguenti termini: “Carissimi, lunedì 25 ottobre 2021 ore 17 Vi aspetto nella sala convegni della Parrocchia Buon Pastore (ingresso via Boccassini da via Vitrani scuola materna) per confrontarci, raccogliere idee, proporre nuove soluzioni tutti insieme sul tema IL NATALE 2021 A BARLETTA RIPARTE… DAL QUARTIERE MEDAGLIE D’ORO con Michele Cristallo, decano pubblici esercenti, ed il giornalista Nino Vinella. Vi aspetto! Don Mimmo Minervini”.