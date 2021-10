Ufficio IAT chiuso nei fine settimana, Barletta Ricettiva: "Proprio ora che si torna a viaggiare"

Ecco come si presenta questa mattina (ieri, ndr), sabato 23 ottobre 2021 (e oramai tutti i weekend a partire dal 1° ottobre 2021), l'info point turistico di Barletta.

Constatiamo con sommo rammarico la chiusura del punto turistico della città di Barletta, proprio in un momento così delicato e di ripartenza del settore turistico.

Le nostre strutture sono piene e lo saranno per il ponte di Ognissanti.

Una città intenta a sviluppare la propria vocazione turistica e che vede in questo settore una fonte importante dell'economia locale (bed and breakfast, ristoranti, bar, musei, etc.), non può permettersi di avere un Ufficio IAT chiuso, soprattutto nei giorni festivi e nei fine settimana. Proprio ora che la gente ha cominciato a viaggiare. Non da meno ricordiamo la chiusura di tale ufficio in date importanti e dal grande afflusso turistico.

Nella città limitrofe, invece, gli stessi uffici risultano regolarmente aperti, tutti i giorni.

Auspichiamo che le autorità comunali possano ascoltare il nostro appello a rivedere gli orari di apertura dell’Ufficio IAT, rendendolo disponibile nei giorni festivi e nei fine settimana ai turisti desiderosi di visitare la nostra amata città.

Raffaele Rizzi Presidente Associazione Barletta Ricettiva