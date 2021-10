Equal Pay Day, il Comune di Barletta promuove reading di sensibilizzazione

L’Equal Pay Day è la giornata istituita dall'Unione Europea per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disparità di retribuzione tra uomini e donne in numerose realtà lavorative. In proposito la Commissione Europea ha rilevato che il divario è ascrivibile a disuguaglianze nell'accesso ai premi professionali, alla progressione o al lavoro stesso, nonostante gli alti livelli di istruzione. Le differenze di genere comportano la sovra rappresentazione femminile in professioni a bassa retribuzione, l’ineguale assegnazione delle responsabilità domestiche o genitoriali, ostacoli nell'accesso alle posizioni apicali se non vere e proprie forme discriminatorie.

Il Settore comunale Servizi Sociali, contestualmente agli obiettivi del Piano Sociale di Zona e del Piano Povertà ha inteso promuovere un reading che celebri l’Equal Pay Day.

L’evento, programmato giovedì 4 novembre 2021 alle ore 11, sarà presieduto dall’associazione “La Giraffa Onlus”. Sul tavolo tematiche di attualità: il moderno “finto femminismo”, la “mancata solidarietà tra donne”, la “violenza economica” e “l’importanza della dipendenza economica”.

In proposito, l’Amministrazione comunale indice una manifestazione d’interesse per la ricerca di un’azienda, operante sul territorio locale, che a titolo gratuito offra la disponibilità ad accogliere il reading celebrativo dell’Equal Pay Day per un numero pari e non superiore a 40 soggetti ambosessi interni ed esterni all’azienda.

Le aziende barlettane interessate possono inviare la candidatura entro le ore 12 del 25 ottobre 2021 alla PEC dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it.

Informazioni dettagliate e modalità di partecipazione sono disponibili su:

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/bandi.htm#equalpayday21