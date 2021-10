Festival del Mutualismo, a Barletta oltre 50 organizzazioni

Si è tenuta a Barletta la tappa meridionale della II edizione del Festival del Mutualismo.

Organizzazioni, movimenti e associazioni che praticano mutualismo in tutto il Sud Italia si sono dati appuntamento sabato 16 ottobre presso il Future Center. Con interventi in presenza e da remoto un confronto serrato e prolifico fino al pomeriggio inoltrato, con la novità della presenza anche di cooperative, consorzi e tutte le realtà operanti nel Terzo settore al fine di costruire una rete che coinvolga tutto il Sud per poi intrecciarsi con il Centro e il Nord Italia.

Un incontro esperienziale e pratico orientato alla ricerca di soluzioni e modelli sinergici nuovi partendo dal dato della esperienza pratica, oltre il confronto teorico: l’obiettivo della rete che partirà nei prossimi giorni è la produzione di modelli organizzativi e gestionali dei beni e della solidarietà potenzialmente in grado di generare, oltre al mutuo soccorso, emancipazione e soggettivazione sociale e, in conseguenza, nuove occasioni di lavoro per i più deboli e per proteggere e rilanciare i lavori già esistenti.

"Grazie e tutte e tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questo importante evento, grazie di cuore veramente. Andiamo avanti, insieme", commenta Cosimo Matteucci, presidente dell'Ambulatorio popolare Odv Barletta.