Nasce a Barletta il Centro Diurno per Anziani “Confraternita di Misericordia“ con gli obbiettivi di inclusione sociale, aggregazione, prevenzione dell’invecchiamento mentale e scambio intergenerazionale dei saperi antichi arti mestieri e tradizioni. Un luogo ideale dove trascorrere la propria quotidianità senza mai sentirsi soli.

Questo nuovo spazio, in via Francavilla 12, nel cuore del quartiere Settefrati che conta un’alta percentuale di residenti over 65, offrirà e consentirà attraverso un’equipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, educatori, psicologi, Oss, e in consulenza infermieri e fisioterapisti, l'implementazione di una vasta gamma di attività rivolte all’utenza: attività motorie che spaziano dalle lezioni di ginnastica dolce ai balli di gruppo, attività ludico-ricreative, che vanno dai laboratori grafo-pittorici a quelli culinari, di scrittura creativa, manuali, geografici, ambientali ecc, attività quotidiane occupazionali in favore del mantenimento delle autonomie, assistenza spirituale ed infine, stimolazione neuropsicologica, che mira al potenziamento e/o al mantenimento delle funzioni cognitive prevenendo l’’invecchiamento mentale, senza dimenticare gli appuntamenti di sensibilizzazione e orientamento su temi socio-sanitari di particolare interesse e le attività ludico-ricreative come giochi di carte, feste, giochi di gruppo, canti, ecc. Un luogo di apprendimento continuo, di divertimento e di amicizia sotto la guida di esperti. Il centro offrirà durante l’anno anche incontri informativi e di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza e un ventaglio di iniziative di prevenzione rivolte alla età adulta ed anziana.

All’interno della sede del centro diurno per anziani è stata inoltre allestita una galleria dedicata alla Barletta del 900 con foto titoli e temi, scelti per il mondo della terza età, intesa anche come terapia di reminescenza indiretta ed ambientale atta a sviluppare la memoria del passato e a sollecitare l'umore risvegliando le emozioni con i ricordi.

Per iscrizioni e informazioni sui posti disponibili contattare il numero 328 0508732.