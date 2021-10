PUC, lavori pubblica utilità dei percettori Reddito di cittadinanza presso Ambulatorio Popolare

"La convenzione con il settore Servizi Sociali del Comune di Barletta è importantissima e ci consentirà di poter svolgere altre attività e far meglio quelle che già abbiamo avviato. In particolare, il PUC (Progetto Utili alla Collettività) oggetto della convenzione è denominato "Piazza Plebiscito” proprio perché prevede l'impegno dei beneficiari di reddito di cittadinanza nella manutenzione quotidiana delle aree verdi e dello stagno biologico della piazza .

Questa convenzione segue quella con il Tribunale di Trani, valida per tutto il distretto della Corte di Appello di Bari, finalizzata al reinserimento sociale di persone di maggiore età in attesa di giudizio, in messa alla prova, condannati o in altra posizione giuridica per le quali sia stata valutata la possibilità di attivare percorsi riparativi.

La nostra comunità crede nella funziona rieducativa della pena e in tutti gli strumenti che possono agevolare l'inclusione sociale di tutte e tutti, e soprattutto del reddito di cittadinanza, che si è dimostrato per tantissime persone un fondamentale sostegno economico, certamente migliorabile, in questo periodo di grave crisi economica e sanitaria,

Anche di questo parleremo nel corso del 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 NAZIONALE 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐒𝐌𝐎, la cui tappa meridionale si terrà proprio a Barletta il prossimo sabato 𝟏𝟔 𝐎𝐓𝐓𝐎𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟏, dalle 9,30 alle 17,30 presso il Future Center in viale Marconi n. 39. Per questo incontro, primo nel suo genere, c onvergeranno nella nostra città oltre cinquanta organizzazioni del nostro Sud che praticano mutualismo e non solo poiché l'incontro è aperto anche alle cooperative, i consorzi e alle realtà operanti nel Terzo settore.

Tutta la comunità è invitata a partecipare. Nessuno resti indietro, mai più".

Ambulatorio Popolare