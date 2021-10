Assalto CGIL Roma, in risposta sedi aperte oggi in tutta la BAT

"L’assalto squadrista e fascista alla sede nazionale della Cgil pretende una risposta chiara e netta delle istituzioni preposte che colpisca i responsabili. La risposta civile e democratica del mondo del lavoro, oltre l’assemblea nazionale straordinaria convocata per oggi a Roma dalla Cgil, sarà quella di tenere aperte tutte le nostre sedi oggi domenica 10 ottobre. Aperture in tutti i 10 comuni della Bat". Così, in una nota, la Segreteria provinciale CGIL BAT