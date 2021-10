Apulia Best Company Award 2021: tra i premiati il dottor Francesco Diterlizzi

Il primo ottobre scorso, nella splendida cornice dell'Istituto Vittorio Emanuele Il di Giovinazzo, il dott. Francesco Diterlizzi, barlettano, gastroenterologo presso l'Ospedale Monsignor Dimiccoli di Barletta, ha ricevuto il premio APULIA BEST COMPANY AWARD 2021 come eccellenza in campo medico durante la

situazione epidemiologica COVID 19.

Questo significativo riconoscimento gli è stato consegnato dalla consigliera regionale nonchè assessora al Welfare, Rosa Barone. Il dott Diterlizzi nel ricevere il premio ha speso una parola speciale di ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico "che ha operato in modo sinergico facendo confluire il proprio intento professionale e umano unicamente verso i pazienti e i parenti degli stessi, che hanno dovuto combattere questa grande guerra epidemiologia e tutt'ora per alcuni di loro il campo di battaglia è ancora da vincere".

Presenti a questa prestigiosa manifestazione l'onorevole Francesca Galizia, l'Onorevole Marco Lacarra, il sindaco di Giovinazzo Tommaso DePalma, l'assessore Cristina Piscitelli, i giornalisti Massimo Lucidi e Antonella Cappelli.

Organizzatore del suddetto evento, giunto alla quarta edizione, il dott. Cav Riccardo Di Matteo, che ha magistralmente perseguito i fini della manifestazione

patrocinata dal comune e dalla Proloco di Giovinazzo, con l'aiuto delle partnership di Regione Puglia, Università Aldo Moro, Archivio di Stato di Bari, Città Metropolitana, Enea, Unci Bat e Mic.