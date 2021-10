Barletta Ricettiva, rinnovato il Consiglio direttivo

In data 5 ottobre scorso si sono tenute le votazioni per il rinnovo delle cariche del consiglio direttivo dell'associazione dei B&B Barletta Ricettiva. Di seguito riportiamo le nuove nomine emerse dalle votazioni:

- Presidente: Raffaele Rizzi B&B Eraclio

- Vice Presidente: Riccardo Manna B&B De Nittis

- Segretaria: Raffaella Prezioso B&B Charming house

- Tesoriere: Francesco Cagia B&B 13 Cavalieri

- Consiglieri: Antonella Liddo B&B Liddo, Fabrizio Bonadies B&B Bonadies, Pasquale Doronzo B&B Cattedrale.

"Un ringraziamento particolare alla nostra ex presidentessa, Prof.ssa Chiara Cristallo B&B al Centro Storico, che ha traghettato la nostra associazione in periodi difficili con tanti obbiettivi raggiunti".

Compiti ed obiettivi dell’associazione sono: continuare a promuovere l'associazionismo tra operatori B&B e altre tipologie di strutture ricettive; favorire l'incontro tra domanda e offerta in materia di ricettività attraverso l'utilizzo di reti telematiche e la partecipazione a eventi promozionali; promuovere, valorizzare e pubblicizzare con il contributo degli enti competenti (Comune di Barletta, Provincia Bat e Regione Puglia) il nostro territorio e strutturare una formazione tale da qualificare professionalmente quanti operano nel settore della ricettività; promuovere iniziative e servizi, attività culturali, turistiche, di comunicazione, conferenze, incontri, viaggi di aggiornamento e confronto con altre realtà imprenditoriali.

Insieme possiamo rendere Barletta davvero una città ancora più bella, vivibile e soprattutto più sicura.

Il Presidente Associazione Barletta Ricettiva, Raffaele Rizzi