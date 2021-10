Festival del Mutualismo, a Barletta tappa della seconda edizione

Si terrà a Barletta la tappa meridionale della II edizione del Festival del mutualismo, un evento importantissimo in cui si concentreranno nella nostra città tutte le organizzazioni, i movimenti e le associazioni che praticano mutualismo in tutto il Sud Italia. Ma non solo. Infatti abbiamo deciso di coinvolgere nell’evento anche le cooperative, i consorzi e tutte le realtà operanti nel Terzo settore al fine di costruire una rete che coinvolga tutto il Sud e tutt'Italia.

Questo è un progetto a cui stavamo lavorando da tempo anche a livello nazionale, e finalmente ci sono le condizioni, anche sanitarie, per poterne avviare la realizzazione.

L'evento avrà un indirizzo ben preciso in modo da fornire modelli pratici ed esempi utili per l’importazione nei vari territori e la costruzione del network. Infatti la metodologia prescelta per il suo svolgimento darà massimo risalto alle pratiche e alle esperienze maturate dalle varie organizzazioni evidenziandone vantaggi e svantaggi. Si chiederà alle diverse organizzazioni che saranno presenti di raccontare le metodologie utilizzate per la realizzazione dei propri obiettivi: narrazione dei successi ottenuti, dei problemi incontrati, delle strategie utilizzate per superarli, delle possibili soluzioni immaginate per i tentativi falliti, degli errori da non ripetere.

Un incontro esperienziale e pratico volto alla ricerca di soluzioni e modelli sinergici nuovi partendo dal dato della esperienza pratica, oltre il confronto teorico: l’obiettivo è la produzione di modelli organizzativi e gestionali dei beni e della solidarietà potenzialmente in grado di generare, oltre al mutuo soccorso, soggettivazione sociale e, in conseguenza, nuove occasioni di lavoro per i più deboli e per proteggere e rilanciare i lavori già esistenti

Vogliamo unire tutto ciò che per troppo tempo è stato diviso, Vogliamo costruire una rete tra le varie organizzazioni, per condividere risorse, intersecare progetti, partecipare a progetti europei o degli enti locali al fine di generare sviluppo, emancipazione, processi di soggettivazione sociale, ricchezza collettiva creare lavoro per le fasce più deboli delle comunità e salvaguardare e rilanciare quelli già esistenti.

a Barletta il 16 ottobre 2021. L’evento si terrà presso il Future Center, Viale G. Marconi 39, dalle 9,30 alle 17, 30 ed è patrocinato dalla Per questo e altro ancora ci vedremoed è patrocinato dalla Legacoop Puglia che ringraziamo per il costante sostegno insieme alla Confcommercio Barletta e a tutte e tutti coloro che ci stanno aiutando nella sua realizzazione.

Per ora siamo felicissimi per questo evento e siamo felicissimi che Barletta possa accoglierlo. Grazie di cuore a tutte e tutti.