Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza: Barletta aderisce con "Costruiamo gentilezza"

Barletta celebra la “Festa nazionale dei nonni” con il progetto “Costruiamo gentilezza”. L'Amministrazione Comunale, attraverso una sinergia tra gli Assessorati ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità, aderisce infatti alla sesta “Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza”, promossa dall’associazione “Cor et Amor” con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui temi riguardanti la sfera socio-educativa e di inclusione sociale.

Giovedì 7 ottobre, alle ore 17.30 presso gli spazi aperti del C.A.Gi, in piazza XIII febbraio 1503, è in programma un pomeriggio dedicato al tema “La Gentilezza in tutte le sue forme”, in collaborazione con due strutture comunali: il Centro Sociale Polivalente per Anziani gestito dalla Cooperativa Sociale “Shalom” e il Centro Aperto Polivalente per Minori, affidato invece alla Cooperativa Sociale “Vivere Insieme”.

L’appuntamento inviterà a riflettere sull’importanza di intraprendere relazioni interpersonali cordiali, per migliorare la qualità dello stare insieme in coppia, in famiglia, nei gruppi della vita sociale e nelle organizzazioni del tempo libero.

L’iniziativa prevede un incontro culturale-ricreativo, una rappresentazione teatrale e uno scambio di segnalibri realizzati dagli anziani del Centro Sociale Polivalente. A coronamento, tramite la pubblicazione di foto e una breve narrazione degli “scatti di gentilezza”, si realizzerà la condivisione delle attività ludiche sul sito internet istituzionale del Comune di Barletta.