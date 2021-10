Accesso PA solo con SPID e CIE, l'ass. Marzocca: "Invito i cittadini ad attivarsi presso gli uffici"

Dal primo ottobre l’accesso ai Servizi della Pubblica Amministrazione è consentito solo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Questa nuova fase della Pubblica Amministrazione rappresenta un importante passo in avanti verso la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica del Comune di Barletta.

Con riferimento ai Settori Servizi Sociali e Pubblica Istruzione si procederà prossimamente alla pubblicazione di nuovi bandi che prevedono la compilazione on-line delle domande.

Nello specifico, si procederà alla compilazione telematica delle domande per accedere all’assegno per i nuclei familiari con tre figli minori ed al trasporto gratuito per gli anziani relativo all’anno 2022.

"Sono consapevole delle difficoltà e dei disagi cui si potrà andare incontro a seguito dell’introduzione di questa nuova modalità di presentazione delle domande. Ed è per questo che invito tutti i cittadini, che ad oggi non sono ancora in possesso dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica, ad attivarsi al più presto presso i competenti uffici. Dal primo ottobre parte per noi tutti una nuova avventura che ci deve vedere pronti, in quanto queste nuove modalità sono finalizzate a migliorare i servizi comunali e a garantire una maggiore efficienza della macchina amministrativa", dichiara l'avv. Ruggiero Marzocca, assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Affari Istituzionali.