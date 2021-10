Giornata mondiale per la cura del Creato, incontro Azione Cattolica in Cattedrale

Il 1° settembre si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, istituita nel 2015 da Papa Francesco e che rappresenta l’inizio del TEMPO DEL CREATO. Un tempo, vissuto in ogni angolo del pianeta, di riflessione, preghiera e impegno per il bene della nostra “casa comune”.

Lo stesso Papa Francesco ha esortato tutti i fedeli a vivere questo Tempo per <<rinnovare la loro fede nel Dio creatore e unirsi in modo speciale nella preghiera e nell’azione per la cura della nostra casa comune>>.

Il coordinamento cittadino di Azione Cattolica, esortato dalle parole del Pontefice, ha organizzato un incontro di preghiera aperto a tutta la cittadinanza il giorno 4 OTTOBRE 2021 alle ore 20 presso la Basilica Cattedrale di Barletta.

Nel corso della serata è previsto un momento di riflessione, guidato dall’assistente diocesano di Azione Cattolica, don Gaetano Corvasce, sul tema del Tempo del Creato 2021 «Una casa per tutti? Rinnovare l’oikos di Dio».

L’incontro si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti contagio covid-19.