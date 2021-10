Crollo in via Roma, il 3 ottobre cerimonia per il decimo anniversario

Ricorre domenica prossima, 3 ottobre, il decimo anniversario del crollo dell’edificio di via Roma, nel quale persero la vita la giovane studentessa Maria Cinquepalmi e quattro operaie del laboratorio tessile ospitato all’interno: Tina Ceci, Matilde Doronzo, Giovanna Sardaro e Antonella Zaza.

Alle ore 12 è previsto un momento di raccoglimento sul luogo della tragedia, con la deposizione di fiori. Alle 12.21, istante in cui si verificò, sarà osservato un minuto di silenzio. Interverranno alla cerimonia rappresentanti istituzionali della città e del territorio.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il Settore comunale Servizi di Vigilanza/Ufficio Tecnico del Traffico ha emanato un’ordinanza dirigenziale con la quale, dalle ore 9 alle 13 del 3 ottobre si dispone, nel tratto stradale di via Roma compreso tra piazza Aldo Moro a via Curci, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati della carreggiata. Solo durante la cerimonia, invece, sarà istituito sul medesimo percorso il divieto di transito per tutti i veicoli.