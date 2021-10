Pubblica Amministrazione, accesso ai servizi solo con SPID o CIE

A partire da ieri, primo ottobre, l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione sarà consentito solo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità

Elettronica).

Il settore comunale Servizi Sociali, Ufficio Casa, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero è prossimo a pubblicare le seguenti domande online:

• Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;

• Trasporto gratuito per anziani anno 2022;

• Bando 2021 indetto ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 10/2014 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

• Misure di sostegno economico ex art. 3 Legge Regionale n. 40/2015.

Pertanto, si invitano coloro che dovranno presentare istanza di accesso ai servizi sopra indicati a munirsi di credenziali SPID/CIE.