Eliminazione barriere architettoniche nel centro storico, al via i lavori

Inizieranno domani, mercoledì 29 settembre, i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche nel centro storico di Barletta. Si tratta di un progetto incluso nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS). Con una spesa di 160.000,00 €, è prevista nell’arco di 90 giorni la realizzazione di 42 rampe in tutta l’area più antica della città. I materiali da adoperare sono conformi alle disposizioni ricevute dalla Soprintendenza affinché non siano alterati in modo irreversibile i caratteri del contesto urbano. La base logistica degli interventi è stata localizzata in prossimità della chiesa di Santa Lucia.

<<Avevamo promesso – osserva il sindaco Cosimo Cannito – di avviare questi lavori entro il corrente mese e abbiamo onorato la parola data. Puntiamo, nel rispetto di tutti i riferimenti normativi in materia, al raggiungimento di un grado ottimale di fruibilità degli spazi pubblici da parte delle persone in condizione di svantaggio. Non mi riferisco solo ai disabili motori ma anche agli anziani, agli ipovedenti, ai convalescenti, alle donne in stato di gravidanza e a chi spinge passeggini e carrozzine. Nei quartieri antichi si incontrano delle criticità che talvolta diventano ostacoli insormontabili. Con questo progetto contiamo di rendere molto meno gravosa la problematica, restituendo a tanti cittadini il diritto all’accessibilità e qualificando Barletta, città a vocazione turistica, sul piano pratico e dell’immagine>>.

Si ricorda infine che con la delibera n. 147 del 26 agosto scorso la Giunta comunale ha approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). Tutti gli interventi sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.barletta.bt.it. I cittadini interessati potranno inviare proposte, segnalazioni e suggerimenti. Trascorso il tempo necessario per recepire le eventuali osservazioni, il P.E.B.A. sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale.