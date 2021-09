Concerto di Edoardo Bennato in piazza Moro: modifiche alla viabilità

In occasione del concerto di Edoardo Bennato, che si terrà in piazza Moro venerdì 24 settembre con inizio alle ore 21, il Dirigente del Settore servizi di vigilanza – Ufficio traffico ha predisposto una ordinanza finalizzata alla regolamentazione della circolazione veicolare durante l’evento.

In particolare è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 07.00 di giovedì 23 alle 00.00 di venerdì 24 in piazza Moro lato piazza (fronte via C. Da Cordova e via Baccarini) e nel lato civici (tratto tra via Brigata Barletta e via Pier delle Vigne).

Nel giorno 24 dalle 08.00 alle 00.00 viene disposto il divieto di sosta con rimozione in :

Piazza Moro (lato civici);

Via Mura Spirito Santo - Ambo i lati della carreggiata (nel tratto stradale compreso tra p.za A. Moro e via Cognetta);

Via ROMA (nel tratto stradale compreso tra p.za A. Moro e via De Leon) – Ambo i lati della carreggiata;

Via MILANO (nel tratto stradale compreso tra p.za A. Moro e via Macello Vecchio) – Ambo i lati della carreggiata;

Via BACCARINI – Ambo i lati della carreggiata ;

Via BRIGATA BARLETTA (nel tratto stradale compreso tra p.za A. Moro e c.so Garibaldi) – Ambo i lati della carreggiata ;

Via CONSALVO da CORDOVA lato civici dispari;

Via GEREMIA di SCANNO (nel tratto stradale compreso tra p.za A. Moro e c.so Garibaldi) lato civici pari;

Via PIER delle VIGNE (nel tratto stradale compreso tra p.za A.Moro e via Tancredi) lato civici dispari.

Per tutte le fasi di preparazione e di svolgimento dello spettacolo viene istituita la chiusura totale temporanea al traffico veicolare con divieto di transito in p.za Aldo Moro e in tutte le strade che servono per l’immissione sulla stessa.