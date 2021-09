Pochi turisti a Barletta in estate? La replica dell'assessore Cilli

Leggo con amarezza la notizia sui presunti andamenti in termini di presenze turistiche nella città di Barletta, pubblicati in data odierna su un quotidiano regionale.

Un articolo dove si pongono al centro del turismo provinciale estivo le vicine Trani e Andria, quest’ultima con il suo patrimonio Unesco Castel del Monte, dichiarando la delusione di Barletta che, secondo la giornalista, stenterebbe a decollare nel panorama delle presenze registrate tra luglio e agosto, nonostante "gli sforzi per organizzare gli eventi della Disfida". L’analisi sulle presenze non è supportata da nessun dato ufficiale che riguarda Barletta, in quanto gli stessi, su base comunale frutto del monitoraggio degli uffici di informazione turistica, vengono pubblicati da Puglia Promozione nel maggio dell'anno successivo a quello di indagine motivo per il quale non è possibile stimare una classifica a settembre, mese che vanta numerose presenze di visitatori.

Quindi, i dati ufficiali e certi del 2021 che riguardano la nostra città si avranno nel maggio 2022, così come accaduto negli anni passati dove, approfondendo la lettura, si può leggere, su dati certi pubblicati dall'agenzia regionale Puglia Promozione dal 2018 al 2020, che si sono registrati chiaramente numeri all'incirca simili per tutte e tre le città della BAT. Per essere più precisi, nel 2020 le presenze nella città di Trani registrate sono state 59062, contro le 67207 di Barletta, nel 2019 Trani registrò 110mila presenze contro le 91mila di Barletta e l’anno prima entrambe si attestavano sulle 95 mila presenze.

Peraltro, l’articolo fa riferimento al report provvisorio pubblicato da Puglia Promozione che non indica nessun dato specifico sulle presenze per singola città e che, paradossalmente, indica tra l'altro Barletta tra le località più gettonate della BAT assieme a Bisceglie e Trani.

Al momento esistono i dati macroaggregati di giugno e luglio pubblicati da Puglia Promozione ma solo per Provincia e non per singola città. Non è possibile, dunque, scrivere che “non si sono raggiunti numeri particolarmente rilevanti neppure grazie agli eventi della Disfida di Barletta”, che, peraltro si è tenuta solo pochi giorni fa e che quest'anno ha subito i limiti della pandemia e che non ha permesso di ospitare a cielo aperto eventi e manifestazioni se non contingentati e su prenotazione.

L’analisi fatta nell’articolo non è quindi supportata da dati e fonti ufficiali e questo non rende onore al grande sacrificio, al lavoro e all’impegno dei tanti operatori che investono nelle proprie attività ricettive, ristorative, balneari e dell’accoglienza. Così come non fa bene ai tantissimi operatori della filiera culturale che lavorano con grandi tour operator cercando di dirottare i flussi turistici nella nostra città con tour ed esperienze pensate per ogni tipo di turista, da quello slow a quello enogastronomico, da quello culturale a quello paesaggistico.

L’auspicio è che tutti i Comuni della BAT, riconosciuti come Puglia Imperiale, lavorino sinergicamente sul coordinamento del marketing e della promozione finalizzando il proprio lavoro alla crescita turistica ed economica dell’intero territorio.

A supporto di chi vuole approfondire, si rimanda ai dati di Puglia Promozione:

https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/10180/6189940/I%20primi%20dati%20del%202021

Oronzo Cilli

Assessore alla Cultura del Comune di Barletta