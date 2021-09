Disfida Opera Viva tra contestazioni per chiusura strade: le motivazioni dal Sindaco

<<La rievocazione della Disfida comporta un gigantesco sforzo organizzativo e in questi tre giorni di rappresentazioni incombe sull’Ente un impegno gravosissimo per garantire la pubblica incolumità nei luoghi interessati dagli spettacoli e la perfetta riuscita degli stessi. Per questo motivo considero opportuno rivolgere alcune considerazioni ai miei concittadini>>.

Così il sindaco Cosimo Cannito. Dopo la prima delle tre giornate dedicate alle iniziative di “Barletta Disfida Opera Viva”, precisa le ragioni di alcuni provvedimenti che possono aver creato disappunto tra la gente.

<<Deve essere innanzitutto puntualizzato – sostiene il sindaco – che la capienza ridotta del teatro “Curci” e di piazza Aldo Moro è dettata da precise restrizioni anti – Covid valide su tutto il territorio nazionale, finalizzate ad evitare che l’inosservanza dei distanziamenti o gli assembramenti indisciplinati creino potenziali focolai epidemici. Sono scelte coerenti con le norme contenute anche nel Protocollo di Sicurezza approvato dalla Questura, alle quali non possiamo in alcun modo contravvenire e senza del quale mai avremmo potuto promuovere la manifestazione. La chiusura al traffico di molte strade del centro, inoltre, è una consuetudine in queste circostanze, affinché sia possibile ogni obbligatoria operazione di controllo agli ingressi, verificare il possesso del green pass, le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza possano muoversi con facilità, le vie di esodo siano praticabili e gli stessi figuranti, soprattutto i cavalieri, possano transitare nella massima tranquillità lungo l’itinerario stabilito. Certo qualche disagio è inevitabile, ci scusiamo, tuttavia la collaborazione e la comprensione di tutti aiutano a superare le criticità>>.

Continua Cannito: <<Proporre la rappresentazione nell’arco di tre giorni è stata una scelta determinata dalla volontà di assicurare a un più elevato numero di persone la possibilità di assistere allo spettacolo, comunicando diffusamente le modalità di acquisto dei biglietti. Seguendo la stessa logica abbiamo deciso di proporre domani, sabato 18, in diretta televisiva alle ore 21.15 sull’emittente Amica 9, il carosello storico di piazza Moro, affinché in tanti possano apprezzarne il fascino. L’invito che personalmente formulo alla città – conclude il sindaco – è di riflettere e comprendere l’importanza degli obblighi di legge ai quali l’organizzazione degli eventi è subordinata, e di comportarsi sempre responsabilmente, con equilibrio, nella consapevolezza che la nostra mobilitazione pone al primo posto la sicurezza delle persone. Per tutti la disfida da vincere, ogni giorno, sia il civile rispetto delle regole a sostegno del bene collettivo>>.