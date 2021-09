Referendum Cannabis, a Barletta costituito comitato raccolta firme

Al via la raccolta firme online per la depenalizzazione della coltivazione della cannabis.



Fino al 30 settembre sarà possibile firmare sul sito: www.referendumcannabis.it. Grazie alla firma digitale, una possibilità unica per la pratica della democrazia.



Mezzo milione di firme entro il 30 settembre per poter votare in primavera un referendum sulla cannabis insieme a quello sull’eutanasia, e intervenire sia sul piano della rilevanza penale che su quello delle sanzioni amministrative.



Quella della coltivazione, vendita e consumo di cannabis è una delle questioni sociali più importanti nel nostro Paese. Un tema che attraversa la giustizia, la salute pubblica, la sicurezza, la possibilità di impresa, la ricerca scientifica, le libertà individuali e, soprattutto, la lotta alle mafie.



"Firma subito su: https://referendumcannabis.it. Nei prossimi giorni organizzeremo dei tavoli informativi sulla proposta referendaria.



I promotori

Luca Lacerenza, Cosimo Matteucci