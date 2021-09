Sicurezza del mare, Provincia Bat chiede istituzione del presidio Guardia di Finanza

Il presidente della Provincia Bernardo Lodispoto prosegue nel suo lavoro di istituzione di tutti gli enti mancanti nella Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Con nota prot. 17775 del 10.08.2021 inviata al Comandante Regionale della Guardia di Finanza Generale Francesco Mattana ha chiesto l’istituzione del Presidio della Guardia di Finanza per la “Sicurezza del Mare” presso la città di Barletta. A seguito di ampia disponibilità riscontrata dal vertice regionale delle Fiamme Gialle, è stato avviato un tavolo tecnico che si tenuto il giorno 6 settembre presso la sede della Provincia a cui hanno partecipato oltre al Generale Mattana accompagnato dal Colonnello Mattiace, dal Colonnello Di Biase e dal Colonnello Fava, anche il comandante Roberto Larocca della Capitaneria di Porto, il dott. Domenico Giordano dell’Agenzia del Demanio, l’ing. Leonardo Trentadue dell’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico e l’Assessore Nicola Gambarrota per il Comune di Barletta. Riscontrata la piena disponibilità di tutti gli Enti intervenuti, il tavolo tecnico si è aggiornato di comune accordo al 6 ottobre per concretizzare l’avvio della importante istituzione del Presidio per la Sicurezza del Mare. Il presidente Lodispoto esprime grande compiacimento per questo incontro sulla istituzione del presidio che darà lustro e garanzia al territorio della Provincia in termini di sicurezza e legalità, augurando un buon lavoro al tavolo tecnico.