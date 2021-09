Aggressione operatore BAR.S.A., solidarietà della FIADEL-IA Puglia

"In merito all’aggressione avvenuta nel pomeriggio del 4 settembre nei confronti di un operatore ecologico (di Bar.S.A., ndr) mentre compiva diligentemente il proprio lavoro; questa Organizzazione Sindacale è indignata da questi atteggiamenti di violenza verbale e anche fisica di alcuni cittadini che ultimamente si stanno verificando con maggior frequenza.

Riteniamo che ci sia poca riconoscenza nei confronti di questi lavoratori che quotidianamente svolgono il proprio lavoro indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e soprattutto dal periodo pandemico che stiamo ancora vivendo.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà nei confronti di questo lavoratore che tuteleremo in tutte le sedi opportune, e All’Amministrazione comunale chiediamo una maggiore tutela e di mettere in campo tutte le azioni possibili affinché questi episodi non accadano più. Chiediamo inoltre di evitare di mettere contro i cittadini e gli operatori ecologici con post sui social (come successo in passato) quando qualche lavoratore non esegue con diligenza il proprio dovere, ma perseguendolo Aziendalmente come previsto dalle normative vigenti e dal C.C.N.L. di categoria". Così in una nota il Segretario regionale Puglia FIADEL-IA Giuseppe Romito.