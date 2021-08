Eliminazione barriere architettoniche, la Giunta approva il Piano (PEBA)

Con la delibera n. 147 del 26 agosto 2021 la Giunta comunale ha approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Di seguito una dichiarazione del sindaco Cosimo Cannito.

<<Richiamandosi ai principi della Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, all’impegno dell’associazione Luca Coscioni che si è sempre battuta per i diritti dei disabili in Italia e alla Legge n. 41 del 1986, la Giunta comunale ha approvato ieri il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, considerato una priorità di questa Amministrazione.

Dopo un lungo lavoro, finalmente ci siamo: il P.E.B.A. è realtà. Questa è una mia grande soddisfazione raggiunta con il faticoso lavoro congiunto con l’assessora Lucia Ricatti, il consigliere Giuseppe Losappio e la dirigente Caterina Navach. Da considerare che in Puglia si contano sulle dita di una mano i Comuni adeguatisi alla legge. Il piano completo, con tutti gli interventi necessari in città, sarà visibile alla cittadinanza già nei prossimi giorni sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.barletta.bt.it. I cittadini interessati potranno inviare ulteriori proposte, segnalazioni e suggerimenti. Trascorso il tempo necessario per recepire le eventuali osservazioni, il P.E.B.A. sarà sottoposto all’approvazione in Consiglio comunale. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito in forma diretta e indiretta alla elaborazione del piano e tra questi l’associazione “Binario 10” e la Regione Puglia per il finanziamento di 10.000,00 €.

Intanto – conclude il sindaco – nell’ambito del progetto sostenibilità urbana (SISUS) entro settembre 2021 partiranno i lavori di abbattimento delle barriere nel centro storico per un importo di 160.000,00 €>>.