Accoglienza profughi afghani, appello ai cittadini per disponibilità alloggi

La rapida avanzata talebana e la violenta repressione contro i collaboratori dell’Occidente e la popolazione afghana ha indotto migliaia di persone a mettersi in fuga dal loro Paese di origine per salvaguardare la propria incolumità personale.

L’Italia ha attivato un ponte aereo al fine di garantire l’ingresso alle categorie di soggetti vulnerabili ed, in particolare, ai rifugiati politici ed alle loro famiglie, bersaglio principale delle ritorsioni dei talebani.

La tragedia afghana chiama le Istituzioni ad essere parte attiva in questa emergenza e responsabili della gestione dell'accoglienza sui territori con un impegno umanitario esplicito e concreto ed un piano di ospitalità degli esuli e dei perseguitati.

Il Comune di Barletta ha espresso la disponibilità ad accogliere i cittadini afghani che necessitano di ospitalità abitativa in quanto, nell'immediato, è urgente evitare una tragedia umanitaria di proporzioni enormi mettendo in salvo da ritorsioni e persecuzioni tutti coloro che, per varie ragioni, sono esposti ai pericoli più gravi sotto il regime dei talebani.

"Questa Amministrazione rivolge, pertanto, ai cittadini barlettani un accorato appello per reperire alloggi disponibili ed idonei ad ospitare temporaneamente cittadini afghani.

Si evidenzia che saranno a carico del Comune di Barletta gli oneri economici relativi al canone di affitto per gli alloggi che saranno messi a disposizione dai privati cittadini.

Si confida nella sensibilità e nella solidarietà dei cittadini barlettani consapevoli che la drammaticità degli eventi che si stanno verificando in Afghanistan chiama tutta la comunità ad un impegno concreto per salvare vite umane dall’integralismo e dalle libertà negate".

Per maggiori informazioni e per ogni comunicazione relativa alla disponibilità di alloggi da locare si prega di contattare i seguenti uffici:

Settore Servizi Sociali

Assistente Sociale dott.ssa Valeria Lanotte

Telefono: 0883/516752

E mail: valeria.lanotte@comune.barletta.bt.it