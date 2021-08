Tamponatura marciapiedi ex fosse alberi, Comitato Barletta Green: "Soluzione affrettata"

Nelle scorse settimane la BarSA ha provveduto a rimuovere i residui in superficie di alberi precedentemente abbattuti e cementare definitivamente le cosiddette fosse di piantagione. Come cittadini non possiamo che complimentarci per l’eliminazione degli ostacoli alla viabilità, come anche è successo nel caso dei sollevamenti della pavimentazione dovuta alle radici.

Ma come Comitato Alberi per la vita riteniamo questo atto un abuso e una soluzione affrettata che, come al solito, non rispetta il Regolamento di cui il Comitato continua a chiedere a viva voce l’applicazione. L’art. 14 del Regolamento del “patrimonio” Verde dice che i viali alberati sono un patrimonio da salvaguardare e qualora si renda necessario un abbattimento, a questo dovrà seguire l’impianto di un nuovo esemplare arboreo. L’art. 8 descrive come devono essere le fosse, che individua quali “aree di rispetto o pertinenza”. L’art. 4 dichiara la necessità di una pianificazione con un programma di interventi ordinari, straordinari e di promozione concordati con l’Ufficio del Verde Urbano. Non si capisce, quindi, perché ancora una volta, invece della tamponatura, non si è sostituito l'albero con un altro o con un arbusto o, qualora questo non fosse possibile in quello stesso posto, specialmente immaginando quali attrezzature ci vorrebbero per eliminare i resti mortali, creando uno spazio verde nelle vicinanze. Naturalmente, il problema è diffuso in tutta la città. Oltre al viale che porta a mare e che circonda il castello, abbiamo lo stadio di prossima apertura dove, dopo ad aver dovuto dire addio a una decina di pini, vediamo 6 fosse vuote occupate precedentemente da alberi di Giuda, che speriamo vengano rirpristinate a completamento dei lavori. Laddove ci siano aiuole vuote, si trovi il modo per piantare del verde che ossigena, depura, crea ombra e anche bellezza, perché il verde è anche un biglietto da visita della città e della sua Amministrazione. Chiediamo di cambiare questo modo di procedere del tutto privo di lungimiranza che rivela una grande insensibilità alle tematiche ambientali e alla fondamentale problematica della salute dei cittadini che, come anche i sassi sanno, trova giovamento dagli alberi e dal verde. Gli alberi non possono essere trattati come pali della luce o segnali stradali o semplici arredi urbani; gli alberi sono esseri viventi di cui abbiamo sempre più bisogno, viste le condizioni ambientali globali attuali. Non tutelare e non incrementare il verde di Barletta equivale a non rispettare i bisogni e la salute dei suoi abitanti.