Polistirolo, lattine e plastica: 7 sacchi raccolti in poche ore fuori dalla Lega Navale Barletta

Basta fare una passeggiata lungo una spiaggia per trovare ogni volta nuovi rifiuti portati dal mare o abbandonati lungo le litoranee e, tra questi, spicca sempre più la plastica. Anche il polistirolo è spesso presente ed è uno dei componenti più comuni sia in mare che spiaggiato lungo le coste, dove si mischia alla sabbia, penetra nei sassi e nelle fenditure degli scogli.

Il polistirolo non è solo un materiale molto usato per molti tipi di imballaggi e isolanti, ma è anche molto utilizzato in mare e nei porti commerciali e turistici, nell’acquacoltura, nella pesca e nelle attività ricreative marine. Purtroppo, il polistirolo espanso non si biodegrada mai completamente e può rappresentare una grave minaccia per la vita marina, dato che si sgretola in migliaia di frammenti che pesci ed altri animali scambiano per cibo.

Domenica mattina 22 agosto i volontari de La Via della Felicità si sono recati presso la Lega Navale di Barletta dove hanno raccolto lattine, cartacce, mozziconi, oggetti di plastica e anche dei blocchi di polistirolo.

I volontari hanno raccolto 7 sacchi di immondizia grandi nel giro di qualche ora. I volontari non demordono e continuano a prendersi cura dell’ambiente e a creare maggiore consapevolezza nella cittadinanza.

Le iniziative a Barletta continueranno nelle prossime settimane e chiunque volesse partecipare può contattare il numero 348.952.1945 (Ignazio) o può scrivere a laviadellafelicitapuglia@gmail.com .